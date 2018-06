Le guide du supporter marocain en Russie

Des consulats mobiles seront établis dans les villes qui abriteront les matches de l’équipe nationale du Maroc pour assister nos citoyens en cas de besoin. Les contacts et les coordonnées de cette structure ont été communiqués.

A la veille de la grand-messe du football, l’ambassadeur du Maroc à Moscou a préparé un guide complet pour les marocains qui souhaitent se rendre en Russie pour supporter les lions de l’Atlas.

Toutes les facilités et les conseils nécessaires ont été réfléchis pour que leur séjour en Russie se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Dans ce cadre, des consulats mobiles seront établis dans les 3 villes qui abriteront les matches de l’équipe nationale du Maroc : Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad.

Les contacts et les coordonnées importants à noter sont :

Mohammed Bouchikhi : +79262860297

Ali Rabaibi : +79850182446

Abdelhadi Israne : +79161902943

Abdelghani Boumraya : +79663743728

Mohamed Tawfik : +79104221546

En revanche, l’Ambassade, dans le cadre de ses compétences et les moyens qui lui sont alloués, ne peut pas intervenir notamment dans les cas suivants :

– Aider les supporters à entrer en Russie.

– Rapatrier des supporters en cas de décés.

– Régler les frais d’amende, de note de l’hôtel ou de l’hôpital ou de tout autre dépense engagée par un supporter.

– Assurer de protection consulaire si vous possédez la nationalité du pays d’accueil.

Dans ce guide destiné aux supporters marocains qui vont se déplacer en Russie, l’ambassade a distillé également un nombre d’informations importantes :

ID FAN :

 L’accès au territoire Russe pendant la compétition requiert L’ID Fan ou la confirmation de l’obtention de celle-ci.

 L’obtention de l’ID fan vous permet de séjourner 10 jours avant la compétition mondiale et rester 10 jours après la finale, ce qui correspond en totalité à 50 jours.

 L’obtention de l’ID fan est subordonnée à l’acquisition d’un billet d’entrée au stade.

 Les personnes détentrices de l’ID Fan doivent la garder jusqu’à leur départ du territoire russe.

 Le dépassement de la durée du séjour autorisée vous expose aux sanctions prévues par la loi du pays d’accueil.

 L’ID fan donne à son détenteur le droit d’utiliser le transport en commun, y compris les trains entre les villes.

Festivals des supporters FIFA :

 les supporters pourront visiter les fans-fests ( Festivals des supporters FIFA) Pour regarder gratuitement des matchs sur des écrans géants.

 les fans-fests offrent également un programme attractif aux spectateurs (des concerts de musiciens célèbres, des stands interactifs et d’autres activités préparées par les partenaires et sponsors de la Coupe du Monde 2018).

 Un stand du Maroc sera mis en place à l’occasion de cette manifestation (contacter l’Ambassade ou le Consulat mobile pour plus d’informations à ce sujet).

La carte d’immigration :

Chaque voyageur reçoit une carte d’immigration à son arrivée en Fédération de Russie. Cette carte doit être conservée soigneusement jusqu’au départ de la Russie. En cas de détérioration ou de perte de cette carte migratoire, il faut faire une déclaration dans un délai de trois jours auprès d’une représentation locale du Ministère de l’Intérieur (MVD) pour obtenir un duplicata.

Perte du passeport :

 Signaler la perte au poste de police le plus proche.

 Remplir une déclaration de perte ou de vol et recevoir une attestation de perte.

 S’adresser immédiatement à l’Ambassade ou contacter le Consulat mobile.

 Après obtention du nouveau passeport, ou d’un autre document de transit, il faut demander un visa russe pour pouvoir quitter le territoire. le billet retour est exigé pour accomplir cette formalité.

Hébergement :



Compte tenu de la forte demande pendant la période de la compétition, il est recommandé aux supporters de préparer leur séjour dans les villes-hôtes bien à l’avance. La Russie dispose d’un très grand réseau d’Hôtels et de lieux de séjour (auberge, appartement …) de différentes catégories. Mais les prix ont connu une très haute augmentation pendant cette période.

Pour les réservations, les sites web suivants peuvent être consultés :

 https://ostrovok.ru.

 https://www.booking.com.

 https://www.tripadvisor.fr.

 https://www.airbnb.fr/

Transport urbain :

Les villes russes sont globalement très bien desservies. Les Métro, Bus, trolleybus, tramway sont disponibles tout au long de la journée. Le prix du ticket pour un trajet coûte entre 20 et 28 roubls. A Moscou et à Saint-Pétersbourg le prix est de 55 RUB.

Les prix des taxis sont généralement raisonnables .Un trajet entre l’aéroport et le centre ville coûte en moyenne 2000 roubles. L’utilisation du service internet (application android ‘yandex taxi ou Uber’) permet de connaître le prix approximatif de la course avant le départ, ainsi que de régler par carte bancaire. Des taxis agréés par les autorités Russes seront également mis en circulation à l’occasion de la coupe du Monde.

Les trajets gratuits :

Chaque détenteur du FAN ID a la possibilité de se déplacer gratuitement entre les villes-hôtes par voie ferrée. Pour cela, il faut :

 S’inscrire sur le portail: tickets.transport2018.com.

 Entrer les données du billet de match : numéro du billet de match ou numéro de la commande du billet ; FAN ID; date et heure du match; ville-hôte accueillant le match.

 Choisir le trajet du train supplémentaire et une place dans un wagon, qui sera automatiquement proposée par le portail en ligne sur la base des données du billet de match saisies.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site web :

https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule

Informations Utiles :

 Adresse de l’Ambassade : Moscou, Pretchstensky per, dom 8A

 Téléphones : +7(495)691-17-62; +7(495)637-73-51

 Fax : +7(495)609-94-93

 E-mail : [email protected]

Contacts :

Monsieur l’Ambassadeur +79037992064

Mohammed Lakhal +79686661004

Abdelilah El Qaisy +7 9267149954

Mohammed Bouchikhi +79262860297

Nisrine El Ghoul +79257978859

Ali Rabaibi +79850182446

Nabil Jbilou El joumri +79253574462

Abdelhadi Israne +79161902943

Sidi Mohamed El Alami +79778663678

Abdelghani Boumraya +79663743728

Hassan Karib +79161442750

Mohamed Tawfik +79104221546

Heure :

Heure locale : GMT+3.

Électricité :

Courant électrique : 220 volts, 50 Hz. Les prises à 2 fiches rondes sont la norme.

Devise :

La monnaie officielle est le rouble (RUB). La plupart des cartes bancaires internationales sont acceptées dans les grands établissements. Les devises étrangères peuvent être échangées auprès de banques, de guichets de change ou dans des hôtels. Le taux de change connait plusieurs fluctuations. 1 Dollar US correspond à environ 60 Roubles. 1 Euro correspond à environ 74 Roubles.

Le cours quotidien peut être consulté sur l’application Android « Currency » ou sur les sites web comme https://www.xe.com/fr/currencyconverter.

Communication :

L’indicatif téléphonique international de la Russie est le +7.

Pour appeler à l’étranger : composer 810 + L’indicatif +Numéro de téléphone

Achat d’une Puce téléphonique :

Pour les communications telephoniques, la formule proposée est l’achat d’une carte téléphonique (puce) prépayée chez l’un des nombreux opérateurs Russes (Megafon, BeeLine, MTS ou Tele2 etc ….).

Sous réserve de présentation de votre passeport, de votre carte d’immigration et de votre enregistrement, le vendeur vous fera signer un contrat.