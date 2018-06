Le Cloud, nouvel outil pour la transformation digitale

Le Cloud, nuage en anglais, est la nouvelle forme de stockage prisée par les entreprises. Se déclinant en de nombreuses variantes, il permet d’accéder à des données stockées sur des serveurs distants et accessibles par internet. Cependant choisir l’offre qui convient le mieux à sa société reste un vrai casse-tête pour les managers.

Disposée dans de gigantesques champs de serveurs de stockage appelés Datacenter, le Cloud a dopé les performances. Economies sur le coût du matériel et sur son entretien, disponibilité 24h sur 24, travail collaboratif et nomade, gestion déléguée des questions de sécurité et de confidentialité… les atouts du Cloud ne sont plus à démontrer.

Cette technologie offre plusieurs avantages aux utilisateurs. Les principaux atouts sont l’accessibilité à tout moment aux services via une connexion internet, l’élasticité, la réduction des coûts, la disponibilité du service, la flexibilité, la sécurité des données…

Apparu à la fin des années 90, le Cloud est constitué en plusieurs composantes…

• SaaS (Software as a Service) : se réfère à tout service Cloud permettant aux clients d’avoir accès à des applications logicielles sur Internet.

• PaaS (Platform as a Service) : est une catégorie de services de Cloud qui fournit la plateforme et l’environnement informatique nécessaire aux développeurs pour mettre en place leurs différents services et applications sur Internet.

• IaaS (Infrastructure as a Service) : désigne une infrastructure informatique (serveurs, stockage, sauvegarde…) proposée de façon virtuelle à des entreprises.

Selon le Worldwide Public Cloud Services Revenue, le marché mondial du Cloud connaitra une croissance annuelle moyenne de 21,9% jusqu’en 2021. Le Maroc n’est évidemment pas en reste de cette dynamique mondiale. De plus en plus d’entreprises, toutes tailles et secteurs d’activité confondus, sont aujourd’hui convaincues de l’utilité du Cloud.

Précurseur dans les nouvelles technologies au Maroc, inwi a conclu des partenariats avec des leaders mondiaux du Cloud comme Huawei, Dell/EMC, et VMWare. Ainsi Inwi propose, à travers les portefeuilles inwi Business Cloud, une gamme complète de service Cloud, opérée par des compétences marocaines et s’appuyant sur des infrastructures informatiques hébergées intégralement au Maroc.

«À travers ce panel d’offres, Inwi répond à un double enjeu. Nous contribuons d’une part au développement d’un Cloud souverain marocain, et nous répondons également à un défi majeur posé par la directive de la DGSSI en matière de lutte contre la cybercriminalité et pour lequel Inwi Business apporte, aujourd’hui, des réponses ciblées, performantes et adaptées. Cela prouve une nouvelle fois l’engagement de Inwi aux côtés des entreprises nationales et sa détermination pour les aider à réussir leur transformation digitale», Karim Guessous, Directeur Commercial Entreprise chez Inwi.

Ces solutions viennent enrichir le portefeuille Cloud de Inwi, dont l’offre Datacenter constitue le socle en matière d’hébergement de serveurs en espace dédié ou mutualisé sur une surface urbanisée de plus de 4,000 m2 répartie sur les 4 datacenters de l’opérateur.

Grâce aux solutions Cloud de Inwi, elles ont aujourd’hui le choix entre trois formules modulaires et évolutives à savoir :

• VPS : un serveur virtuel pour couvrir les besoins de l’entreprise en développement informatique, d’hébergement de CRM, de système de facturation, de logiciel de ventes, etc.

• VDC : il s’agit d’un datacenter virtuel offrant les mêmes capacités d’un Datacenter physique permettant de grandes capacités machines, de calcul ou de Back-up. Idéal pour tous les besoins d’externalisation IT et d’hébergement d’applications métiers.

• Baas : c’est la solution de Back up as a Service. Elle permet de sauvegarder et stocker ses données en choisissant sa propre politique de sécurité et de sauvegarde. Pour l’ensemble de ces services, Inwi Business offre un service et une assistance en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un hébergement sécurisé sur le territoire national au sein de Datacenter sécurisés, conçus aux normes les plus évoluées en la matière (TIER3), offrant une connectivité, une résilience et une disponibilité optimales.

Article Sponsorisé