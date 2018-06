L’Acaps organise une formation en assurance inclusive

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) organise, conjointement avec l’Access to Insurance Initiative (A2ii), l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS) et le Toronto Centre, un programme de formation en assurance inclusive pour les contrôleurs d’assurance du 18 au 22 juin à Rabat.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération régionale et africaine menée par l’ACAPS. Elle est destinée aux cadres et aux responsables des autorités africaines de supervision impliquées dans la régulation et le contrôle du secteur des assurances. Quinze pays africains prennent part à ce séminaire régional qui a pour objectif de permettre aux participants d’examiner des sujets relatifs à l’importance d’adopter une approche proportionnée de la réglementation et de la supervision pour améliorer l’accès aux services d’assurance et garantir une protection adéquate des consommateurs à faible revenu ; et aux pratiques récentes et aux études de cas de juridictions sélectionnées qui ont fait progresser le domaine de la micro-assurance.