L’Académie du Royaume cogite sur la Constitution

Attribution du pouvoir législatif exclusivement au Parlement, principe de la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, égalité des chances, transparence: plusieurs thèmes ont été abordés.

Une fois n’est pas coutume. Le siège de l’Académie du Royaume a abrité, récemment, un débat très académique sur l’évolution constitutionnelle du Maroc. C’est l’une des rares fois que cette institution, connue pour s’intéresser aux thèmes à caractère scientifique, accueille un colloque autour d’un thème portant sur la Constitution. Certes, l’Académie du Royaume est un peu le berceau de la nouvelle Constitution puisqu’elle a fait office de siège pour la Commission chargée de la réforme de la Constitution présidée par Abdellatif Mennouni, mais cette fois c’est différent. Lors de ce colloque, organisé sur le thème «L’évolution constitutionnelle au Maroc : origines historiques, manifestations actuelles et défis futurs».

Les intervenants ont passé en revue l’attribution du pouvoir législatif exclusivement au Parlement, l’instauration du principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, les principes du mérite, d’égalité des chances et de la transparence, la régionalisation avancée… Plusieurs autres sujets ont été débattus, notamment les fondements et l’évolution des structures de l’Etat marocain, les représentations des élites de la réforme constitutionnelle à partir des projets de documents et de textes ayant un caractère constitutionnel, l’identité marocaine et la singularité de ses composantes et de ses affluents, la monarchie et l’édification constitutionnelle moderne, la démocratie représentative et participative, ainsi que la magistrature et la protection des droits et libertés, outre la régionalisation et la décentralisation.