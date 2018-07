High-tech : STG Telecom présente ses nouveaux smartphones

L’américain STG Télécom a lancé officiellement sa nouvelle marque de smartphones au Maroc, portant le même nom. Fondé en 2008 par le Marocain Adnan Ouassini, la filiale de la holding Technology Capital Invest (TCI) a mobilisé 150 millions de DH pour le développement de ses produits sur la période 2018-2019.

C’est lors d’un show à l’américaine et accompagné des ambassadeurs de la marque au Maroc les chanteurs Maître Gims, Zouhair Bahaoui, Mouslim et le présentateur radio Momo que Adnan Ouassini, président directeur général de STG Télécom, a présenté, vendredi 29 juin à Casablanca les trois téléphones qui seront mis en vente sur le marché au Maroc, mais aussi les autres produits de la domotique, la robotique et les accessoires high-tech. « On vise à offrir au marché marocain une variété de produits technologiques de haute qualité, avec un rapport qualité/prix défiant toute concurrence », indique M.Ouassini.

Dans un premier temps, la société se contentera de la distribution de ses produits au Maroc. Des partenariats ont d’ailleurs été ficelés avec Orange télécom et Jumia pour bénéficier de leurs réseaux. Elle procédera également à l’ouverture de 12 magasins propres d’ici fin 2018.

La seconde étape de cette implantation est la construction d’une usine d’assemblage de téléphones dans la région de Tanger. Une première au Maroc. « La date est le lieu du lancement de l’usine sont inconnus. On est en négociations pour avoir les autorisations et pour trouver un terrain adéquat pour l’usine», souligne le PDG de STG.

Pour cette incursion dans le marché de la téléphonie marocain, STG se positionne sur le haut de gamme (X1), moyen gamme (A1 et A1 pro) et l’entrée de gamme (S1). Les prix varieront de 1 000 à 4 000 DH selon le smartphone choisi. Les autres produits phares concernent les segments des robots (Stormtrooper ‘starwars’, Alpha 1Pro, Cruzr, Famille Jimu ‘Astrobt, Tankbot et Buzzbot’), des casques (STG Active Sound, STG Active Sound Pro) ainsi que celui des accessoires (BFree). « On veut introduire le premier robot au Maroc », nous confie la même source.

Outre les partenariats avec Orange et Jumia, la société américaine a noué d’autres partenariats stratégiques. La Royale Marocaine d’Assurance (RMA) couvrira ainsi le volet assurance, à travers le lancement d’un service assurance-bris d’écran d’un an, pour les smartphones dans leur globalité. Quant à BMCE Bank of Africa, elle a lancé une offre de crédit de 12 mois pour l’acquisition des téléphones.

Natif de Tanger, Adnan Ouassini a fondé STG Télécom en 2008 à la Silicon Valley, aux Etats-Unis, à travers la TCI, une holding d’investissement dans les nouvelles technologies.