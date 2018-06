Généralisation de la programmation dans les lycées publics

Au-delà de l’utilisation des outils des TIC, le programme GENIE (généralisation des technologies d’information et de communication dans l’enseignement au Maroc) axe aussi sa mission sur l’acquisition de compétences en informatique.

L’objectif est d’initier les lycéens marocains à la programmation et de les encourager à terme, à s’orienter vers des études d’informatique. Cette année, les étudiants de 4e et 5e année de Supinfo (école privée française d’informatique basée à Casablanca et Rabat) vont participer à la formation des lycéens. Une convention a été signée, dans ce cadre, par l’école et le ministère de l’éducation nationale. A noter que le programme GENIE, entamé en 2005, a permis de doter 70% des écoles marocaines d’internet dont 40% en milieu rural et de former 260 000 enseignants à l’usage des TIC.