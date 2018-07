Essai du Ford Ecosport : Un nouvel opus encore plus abouti !

Souvenez-vous : l’Ecosport, le SUV urbain de Ford, avait fait ses débuts en avant-première en Afrique du Nord en avril dernier, au salon Auto-Expo de Casablanca, ajoutant ainsi un choix supplémentaire au sein de la gamme SUV de chez Ford.

Proposé à partir de 210 000 dhs TTC, l’Ecosport rejoint donc fièrement le best-seller Ford Kuga sur le marché local.

Nous l’avons essayé pour vous le temps d’un trajet Casablanca-Oualidia et le moins que l’on puisse en dire, c’est que cette nouvelle mouture du petit SUV urbain s’est montrée plutôt difficile à prendre en défaut..

Une cosmétique retravaillée en profondeur

Avant d’aborder les qualités dynamiques du véhicule, jetons un peu un coup d’œil au nouveau look d’ensemble. On dirait bien que Ford s’est attelé à gommer les imperfections esthétiques qui caractérisaient l’ancienne génération de l’Ecosport. Et le résultat s’est fait sentir puisque le SUV se pare désormais de la fameuse calandre octogonale façon Kuga et Edge, de même qu’il reçoit de nouveaux phares et un pare-chocs redessiné. Les bas de caisse deviennent à leur tour colorés, ce qui rabaisse visuellement la caisse, malgré une double paire de jantes plus imposantes qui peut aller jusqu’à 18 pouces. L’arrière, pour sa part, change un petit peu moins.

Plusieurs déclinaisons de couleurs

Toute une palette de couleurs est disponible pour ce véhicule qui reste personnalisable à souhait. A l’intérieur, se profile une planche de bord fluide comprenant notamment un écran tactile flottant de 8 pouces et de nouveaux rangements accessibles. Le design des sièges a également été revu afin d’optimiser l’espace assis, à l’avant comme à l’arrière, offrant une impression plus haut de gamme, notamment grâce à certaines parties en cuir. On y retrouve le fameux système connecté Ford SYNC 3, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le nouveau système audio B&O PLAY qui transforme l’habitacle en auditorium grâce notamment la présence de dix haut-parleurs et d’un haut-parleur central sur la partie haute du tableau de bord.

Maniabilité et polyvalence au rendez vous…

Notre version d’essai est équipée d’un moteur diesel 1.5L de 100 ch associé à une boîte manuelle 6 vitesses. L’essence n’est pas totalement absent du catalogue Ford au Maroc et propose le fameux bloc 3 cylindres 1.0L EcoBoost de 125ch consacré meilleur moteur international durant six années consécutives. Avec sa garde au sol élevée, le nouvel EcoSport délivre une expérience de conduite plutôt optimisée dans bon nombre de conditions. Autre avantage, de taille cette fois, le SUV urbain Ford EcoSport combine la maniabilité et la sobriété en carburant d’une petite voiture, avec la polyvalence et le volume intérieur d’un SUV.