Elimination du Maroc : La FRMF indignée face aux erreurs arbitrales

Le Fédération royale marocaine de football (FRMF) a réagi suite aux erreurs d’arbitrage subies par l’équipe nationale lors de la Coupe du Monde en Russie.

Dans une lettre publiée jeudi 28 juin et signée par le président Fouzi Lakjaa, la FRMF s’indigne devant les injustices arbitrales lors des matches face au Portugal et l’Espagne, entrainant une élimination prématurée.

Qualifiant lesdites erreurs arbitrales de graves, la fédération s’interroge sur l’utilisation de l’assistance vidéo (VAR). « Le recours à la VAR n’a servi qu’à préserver les intérêts de nos concourants » indique la lettre de M.Lakjaa.

Elle précise, dans la lettre adressée au président de la FIFA, que la VAR n’a pas été utilisée dans le cas de penaltys non sifflés en faveur du Maroc face au Portugal (4e, 30e et 80 e minutes), alors qu’elle a été utilisée, à la dernière minute, pour valider le but égalisateur contre l’Espagne. Une égalisation entachée par plusieurs erreurs, selon la même source : Une sortie de but non signalée par les arbitres et un corner exécuté du mauvais côté.

Pour finir, la FRMF fait appel à « l’éthique du président de la FIFA, en vue de prendre des mesures qui s’imposent et procéder aux ajustements nécessaires à l’effet de réparer ces injustices. »