e-recrutement : Le portail Novojob investit le marché sénégalais de l’emploi

Après son lancement en mai 2017 au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Algérie et au Bénin, Novojob vient de démarrer officiellement ses activités au Sénégal, le 26 juin.

Avec son Plan Sénégal Emergent (PSE), le pays a enregistré une importante croissance économique ces dernières années et affiche de grandes ambitions en termes de développement socioéconomique. «L’installation au Sénégal est une étape importante dans le développement de Novojob. Le pays est un pilier majeur en Afrique de l’Ouest, connu pour sa stabilité, son ouverture au reste de l’Afrique. Le numérique participe à la transformation rapide de son économie où la diversité et les opportunités d’investissement et de carrière augmentent considérablement. Novojob entend y devenir un acteur majeur dans l’introduction d’internet comme outil principal de recrutement», a déclaré le management de Novojob.

En un mois de présence, Novojob Sénégal a enregistré, en l’espace de quelques semaines, plus de 10 000 candidats et 14 000 candidatures.

Au Maroc, Novojob réalise de belles performances, eu égard à son arrivée récente sur le marché. Il se positionne comme challenger avec plus de 273 000 candidatures enregistrées en une année, plus de 140 000 candidats inscrits sur la plateforme dont 70 000 actifs sur une base mensuelle. De plus, près de 500 recruteurs font confiance à Novojob et utilisent sa plateforme pour diffuser des offres d’emploi et faciliter leur process de recrutement.

Enfin Talenteo, logiciel performant de gestion des recrutements (ATS, Application Tracking System) lancée simultanément dans tous ces pays avec Novojob, enregistre un taux de satisfaction supérieur à 95%.

Une nouvelle version mobile et multilingue de la solution Talenteo avec comme objectifs de renforcer la présence de Novojob en Afrique sera lancée avant la fin de l’année.