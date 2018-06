Dir Iddik 2018 : Les écoles rurales marocaines reprennent des couleurs

Dir Iddik, plateforme de solidarité pilotée par Inwi, s’engage après avoir participé à la rénovation de plus de 70 associations et 16 quartiers dans différentes villes du Royaume, pour l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves marocains.

Durant tout le mois de Ramadan, et dans le cadre d’une première opération, volontaires et professionnels conjuguent ainsi leurs efforts pour mettre à niveau quatre écoles primaires à Imessouane (région d’Agadir), Sidi Kaouki (région d’Essaouira), Ait Alla (région de Demnate) et Ksar Sghir.

A raison d’une semaine par établissement, les volontaires de Dir Iddik procèdent ainsi aux travaux de nettoyage, de gros œuvre, de peinture, de jardinage et de décoration afin d’offrir aux élèves de ces écoles un cadre d’apprentissage plus agréable et plus accueillant.

L’action de Dir Iddik ne se limite d’ailleurs pas aux seules salles de cours. Les travaux de mise à niveau et de rénovation concernent également des espaces de vie comme les cantines, les bibliothèques, les terrains de sport ou encore la fourniture de nouveau matériel (tables, matériel pédagogique, etc.).

Et ce n’est pas tout !

Inwi installe dans chacune des écoles visitées un tableau interactif qui permet aux élèves et aux enseignants d’accéder à une nouvelle expérience éducative, à la fois ludique et pédagogique.

Durant toutes les étapes de cette tournée solidaire, les volontaires sont rejoints par les parrains de cette nouvelle édition. Rachid El Ouali, parrain attitré de Dir Iddik, donne une nouvelle fois de son temps et de son énergie aux côtés de H-Kayn, Hatim Ammor et Houda Saad.

Autre grande nouveauté de cette édition, la rénovation des quatre écoles fait l’objet d’une émission spéciale baptisée «Dir L’khir Tel9ah», diffusée chaque dimanche soir sur 2M pendant Ramadan. L’émission, tournée selon les codes de la télé réalité, capte des moments de partage, de générosité et d’émotion. Elle participe ainsi à la sensibilisation du plus grand nombre aux vertus de la solidarité et du don de soi.

Une initiative qui encourage tant d’autres

A Marrakech, l’association « sourire de Marrakech », a lancé l’initiative «Aji n9raw», afin de promouvoir la lecture. L’institution Tahar Sebti de Casablanca a organisé la journée «Talent Day» pour permettre aux participants de découvrir les talents cachés en eux, leurs capacités enfouies, leur force inexploitée et l’habilité qui sommeille en eux.

Plus au Nord, à Tanger, les acteurs associatifs et les bénévoles de l’association Achraf pour le développement ont uni leurs efforts pour inaugurer une nouvelle bibliothèque de quartier tandis qu’à Laâyoune, des séances d’orientation scolaire ont été organisées au profit des élèves de la ville par l’association des jeunes de l’avenir pour la culture et le développement social.