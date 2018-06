Des projets maroco-espagnols pour les femmes de Nador

Le 3 juillet prochain aura lieu à Madrid la présentation officielle du projet maroco-espagnol, «Phare de Nador», un espace consacré à la formation et à la connaissance des femmes.

Il sera opérationnel début 2019 dans la région de l’Oriental. Ce projet est pensé par la Fondation Femme pour l’Afrique, présidée par l’ancienne vice-présidente du gouvernement d’Espagne, María Teresa Fernández de la Vega, et dont l’objectif est de contribuer au développement du continent africain à travers ses femmes.

La fondation mène déjà des programmes dans une douzaine de pays africains, mais «Phare de Nador» sera son premier siège sur le continent africain. L’ambition des initiateurs est que ce projet devienne un axe de connaissance, de formation, de culture et de création d’opportunités répondant aux besoins des femmes et des sociétés africaines en général et marocaine en particulier, et spécifiquement de la ville de Nador et de l’Oriental. Son activité couvre deux axes. Le premier, qui concerne l’Oriental, porte sur la formation générale et la formation à l’emploi pour les femmes de Nador et de la région, ainsi que sur le soutien à leurs initiatives dans le domaine de l’entreprenariat. L’objectif est que les femmes puissent profiter des opportunités créées par les nouveaux projets de développement promus par le Maroc dans la région, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. Le second prend la forme d’un volet international, notamment le Nador Women’s Hubnace, un centre mondial de pensée et d’action pour la promotion de l’égalité.