Dakhla : Clôture du programme « Emergence des compétences »

Le Centre de formation de la Fondation Phosboucraa, le Dakhla Learning Center, a organisé, samedi 14 juillet à la maison de la culture, la cérémonie de clôture du programme « Émergence Des Compétences » (EDC) en faveur de 177 adhérentes et adhérents, représentant deux promotions ayant bénéficié des services du centre.

Selon un communiqué conjoint de la Fondation Phosboucrâa relevant du Groupe OCP et de l’Association AMIDEAST, cette cérémonie a été l’occasion de fêter les adhérents des deux promotions du Dakhla Learning Center avec remise de prix pour les différentes compétitions qui ont eu lieu dans le cadre du programme EDC, que ce soit la compétition de l’art oratoire, l’engagement citoyen, ou le meilleur projet professionnel.

Le programme EDC vise à développer les aptitudes des jeunes et à les accompagner dans leur insertion socio-économique à travers des modules sur le savoir-être, l’élaboration d’un projet professionnel, le développement personnel, le coaching, les langues vivantes, les techniques de communication, l’art oratoire et les nouvelles technologies, ainsi que des initiatives civiles favorisant l’engagement citoyen et une contribution efficace dans la vie publique.

Les adhérents ont ainsi bénéficié de 3.329 heures de formation de haut niveau, assurée par l’organisme, international AMIDEAST Maroc, gestionnaire du centre, et suivant des méthodologies d’encadrement, d’accompagnement et de suivi individuel des adhérents à travers les différentes étapes de ce processus.

Des formations supplémentaires ont été également intégrées pour l’obtention des certifications Test de Français International (TFI), Test of English for International Communication (TOEIC) et Microsoft Office Specialist (MOS), reconnues à l’échelle internationale, pour la maîtrise de la langue française, anglaise, et l’informatique, en plus des modules du programme International Business Edge qui a pour objectif l’amélioration des capacités de gestion et d’entrepreneuriat.

Dakhla Learning Center constitue le deuxième centre créé par la Fondation Phosboucrâa après celui de Laâyoune et qui a pour missions principales l’accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite, le soutien des petites entreprises et des initiatives individuelles à forte valeur ajoutée, ainsi que la contribution à la valorisation des talents et à l’animation socio-culturelle de la ville. A noter qu’à date d’aujourd’hui, les bénéficiaires des Learning Center de la Fondation Phosboucraa dépassent le nombre de 11 000 bénéficiaires.