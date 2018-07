Conservation foncière : L’ANCFCC 100% digitale dès 2019

L’Agence nationale de la conservation foncière, de la cartographie et du cadastre (ANCFCC) a organisé une table ronde, lundi 23 juillet à Casablanca, afin de présenter sa nouvelle plateforme 100% digitale, baptisée «L’espace Cadastre et Cartographie».

Cet espace est dédié aux professionnels et ingénieurs géomètres topographes (IGT), et permet de leur faciliter l’accès aux données cartographiques et géodésiques, mettant en avant la rapidité et la transparence avec laquelle leurs requêtes seront désormais traitées. Par ailleurs, depuis le 2 juillet 2018, tous les dossiers cadastraux sont traités exclusivement sur la plateforme digitale. Lors de la table ronde, Karim Tajmouati, directeur général de l’ANCFCC, a annoncé que l’Agence basculera vers le 100% digital dès début 2019, avec une activation complète de l’ensemble de ses services, désormais digitalisés.

Aujourd’hui, près de 1.000 dossiers cadastraux sont traités quotidiennement, exclusivement par voie digitale.

« Cette évolution des services de l’administration verse en faveur de la compression des délais, la sécurisation des canaux d’échange d’informations, la traçabilité́ absolue et l’interaction en temps réel entre la plateforme et les utilisateurs. Aussi, la formule digitalisée doit permettre d’instaurer un guichet unique entre le Cadastre et la Conservation foncière, ce qui donne la possibilité́ aux utilisateurs de profiter d’une seule et même plateforme pour consulter l’ensemble des documents y afférents et engageant leurs transactions de bout en bout » souligne les responsables de l’ANCFCC.

Ce nouveau palier atteint dans la digitalisation des services de l’ANCFCC intervient alors que le rythme de production en matière d’immatriculation foncière atteint des niveaux inégalés avec la production annuelle de 350.000 titres fonciers dès cette année 2018. L’ANCFCC accueille d’ailleurs chaque année plus de 3 millions d’usagers, dont aujourd’hui, 1 million d’usagers via le portail précise-t-on du coté de l’agence.