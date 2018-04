Casablanca : Lancement de la 3ème édition du Smart City Expo

La troisième édition du Smart City Expo Casablanca, une plateforme qui propose des échanges et réflexions autour de sujets liés au développement des « villes intelligentes », aura lieu du 18 au 20 avril courant, ont annoncé lundi les organisateurs de cet événement.

Conçu pour promouvoir le modèle des Smart Cities auprès des professionnels et des citoyens, Smart City Expo Casablanca reprend cette année encore la formule qui fait son succès depuis 2016 en s’articulant sur deux temps forts qui sont la Smart City Expo pour le B2B et la Smart City Connect pour le grand public, a affirmé Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, lors d’un point de presse dédié à la présentation de cette nouvelle édition placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisée par Casablanca Events et Animation sous le thème « Villes à vivre et innovation citoyenne », cette édition accueillera près de 85 intervenants autour de keynotes, de sessions plénières et parallèles, a-t-il fait savoir.

Des conférences animées par des experts et représentants des villes, entreprises, centres de recherches, universités, gouvernements et organisations internationales les plus avancés seront également au programme, confirmant la place centrale de Smart City Expo Casablanca dans la réflexion autour des « villes intelligentes » en Afrique, a-t-il ajouté.

M. Jouahri a également souligné que les deux précédentes éditions (2016 et 2017), ont été un véritable succès, expliquant qu’avec 20.000 participants, 168 intervenants du monde entier, 92 villes représentées et plus de 200 journalistes présents, Casablanca a su se positionner remarquablement sur la voie des Smart Cities, promouvant son modèle de gestion urbaine fondé sur une approche collaborative et intelligente qui place le citoyen au coeur de sa réflexion.

Pour sa part, le président du conseil de la commune de Casablanca, Abdelaziz Omari a estimé que cet événement sera l’occasion d’encourager l’écosystème local en matière d’innovation.

Il permettra également de fédérer les acteurs publics et privés et de témoigner aux citoyens tout l’intérêt de leur investissement dans le développement de concepts et solutions à même de rendre leur territoire « plus intelligent, plus efficace et plus agréable à vivre ».

Capitale économique de la Chine et ville jumelée depuis 1986 avec Casablanca, Shanghai sera mise à l’honneur lors de cette troisième édition. Moderne, authentique et héritière d’une riche histoire, Shanghai, représente le prototype de l’envolée économique de la Chine, passée en quelques décennies du statut de pays en voie de développement à celui de deuxième puissance économique mondiale.

La société de développement local Casablanca Events et Animation (CEA), créée en 2015, a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.