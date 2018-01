Casablanca : l’adoption du nouvel arrêté de l’hygiène prévue pour 2018

Alors qu’il était censé être adopté durant la session d’octobre dernier, le nouvel arrêté d’hygiène et de protection sanitaire et de l’environnement doit entrer en vigueur courant 2018.

Le texte de plus de 100 pages, 14 chapitres et 295 articles instaure les règles et normes de protection sanitaire et de l’environnement, mais s’attarde beaucoup plus sur l’hygiène dans plusieurs secteurs dont la restauration, l’hôtellerie, les cafés, boulangeries, boucheries, épiceries, hôtels, hammams, salons de coiffure et d’esthétique, taxis, bus. Il vient remplacer l’arrêté municipal permanent de Casablanca qui date de 1930. Instauration d’un label, recrutement d’un responsable d’hygiène pour les restaurants et snacks employant 6 personnes et plus, nouvelles exigences en termes d’équipements et d’aménagement…, les nouvelles règles sont draconiennes. Encore faut-il prévoir les moyens pour les appliquer.