Casablanca abrite la 5e conférence des auditeurs internes

L’Institut des auditeurs internes du Maroc (IIA-MAROC AMACI) organise les 27 au 28 juin au Four Seasons à Casablanca, la 5e conférence africaine de l’audit interne, en partenariat avec la Fédération africaine des instituts des auditeurs internes (AFIIA).

Placée sous le thème «L’audit interne et les approches intégrées au service de la gouvernance et de la performance», cet événement intervient dans une conjoncture où l’ancrage et le développement de la culture de bonne gouvernance sont au cœur des priorités des politiques publiques en Afrique, indique un communiqué de la AFIIA.

Plus de 400 experts et d’éminents professionnels marocains et étrangers de l’audit interne sont attendus lors de cette conférence internationale pour partager leurs connaissances, compétences et expériences. Les travaux de cette 5ème édition de la Conférence africaine de l’audit interne porteront sur les différents enjeux posés par l’audit interne pour les secteurs public et privés à commencer par l’amélioration de la gouvernance, la gestion des risques et les processus de contrôle. Des valeurs clés qui constituent aujourd’hui la nouvelle gouvernance économique.

En marge de cette manifestation, une conférence de presse plénière sera animée par des auditeurs internes marocains et étrangers pour partager leurs points de vue sur l’état de la pratique de l’audit interne, son évolution et ses enjeux.