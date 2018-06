Brazzaville : Nouvelle mission multisectorielle pour le Club Afrique Développement

Le Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank a organisé avec le Crédit du Congo le 20 Juin 2018, la 3e mission multisectorielle de l’année autour du thème : «Opportunités de diversification de l’économie congolaise : Focus Agriculture et Tourisme».

Avec près de 150 opérateurs économiques nationaux et internationaux, et plus de 100 rencontres d’affaires réalisées, principalement dans les secteurs du commerce et de la distribution, du BTP, du conseil, de l’agroalimentaire et de l’industrie du bois, cette manifestation a permis d’échanger et d’identifier les opportunités concrètes qu’offre le pays en matière de diversification de son économie, indique un communiqué du Club Afrique Développement.

M. Brahim AHABBANE, Directeur Général du Crédit du Congo, dans son mot de bienvenue a présenté le Club Afrique Développement et ses services en soulignant l’évolution du dispositif intra-africain depuis la 1ère édition du Forum International Afrique Développement tenue en 2010, grâce à la convergence des efforts de l’ensemble des communautés d’affaires engagées en Afrique et en particulier les opérateurs économiques et décideurs du Congo-Brazzaville.

Pour sa part, Madame Annick Patricia Mongo, Directrice Générale de l’Agence pour la Promotion des Investissements (API), dans son allocution, a mis en avant les atouts, potentialités et opportunités d’investissements au Congo portés principalement par les PME locales, premier vecteur de diversification de l’économie nationale.

Après la Mauritanie et la Côte d’Ivoire, cette mission est la 3e de l’année. Le CAD a pu opérer en 2017, sept missions multisectorielles en Côte d’Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc, au Congo et au Gabon, fédérant plus de 1 500 entreprises de 15 pays du continent, ayant généré plus de 1 000 rendez-vous d’affaires, en plus de visites des chantiers de développement les plus emblématiques du pays.