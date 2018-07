BMCE Bank membre fondateur d’une association bancaire sino-arabe

Une association bancaire sino-arabe a été créée récemment à Pékin (Chine), à l’initiative de banques chinoises et arabes, dont BMCE Bank Of Africa, en marge de la huitième session du Forum de coopération sino-arabe.

Composée de China Development Bank, BMCE Bank, Fransabank du Liban et de la National Bank of AbuDhabi, cette alliance vise à canaliser l’assistance financière aux projets de développement, essentiellement ceux liés à l’initiative chinoise de la « Route de la Soie » – « One Belt, One Road », indique un communiqué de BMCE Bank.

D’autres institutions financières s’y joindront, fait savoir la même source, soulignant que c’est la première association de ce genre à être établie afin de promouvoir le partenariat entre ces institutions en matière de services et de soutien financier dans l’objectif d’accompagner, en priorité, la réalisation de projets d’infrastructures, de télécommunications ainsi que de réhabilitation et construction de ports et d’aéroports.