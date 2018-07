B-Magnitvde, le nouveau label musical 100% marocain

Un nouveau label musical voit le jour sur la scène marocaine. Bilal Hajji, alias The Chef, a lancé, jeudi 5 juillet à Casablanca, B-Magnitvde, un label musical 100% marocain.

B. Magnitvde se donne pour mission de découvrir de nouveaux talents, de les produire, de les soutenir et de les promouvoir, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, en rendant leur musique accessible partout dans le monde, indique un communiqué de B-Magnitvde. Plusieurs partenariats avec des réseaux de distribution internationaux ont ainsi été signés pour avoir une présence mondiale.

The Chef lancera également B-Vibe Management pour soutenir, accompagner les artistes dans leur représentation et pour gestion de leur carrière. Les services proposés par le binôme, B- Magnitvde et B.Vibe sont :

Production et management d’artistes

Élaboration de maquettes pour jeunes talents

Conception et réalisation d’albums

Édition musicale

Musique pour spectacles vivants

Musique originale pour entreprises

Promotion des artistes dans le monde entier

Parmi les artistes sous contrat on retrouve, Khaoula Moujahid, alias Jaylann, Ahmed Chawki, DJ Ateoo et LILL BUZ, de son vrai nom Hamza Ghamel, révélation musicale de YouTube…

Bilal Hajji, alias The Chef, a écrit et produit de nombreux titres pour Jennifer Lopez, Pitbull, Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger, Akon, One Direction, Nicki Minaj, Khaled ou encore Alexandra Burke, Lady Gaga, Sean Kingston, Kat DeLuna ainsi que les artistes suédois Darin Zanyar et Mohombi. En 2005, il obtient une reconnaissance mondiale avec la chanson Step Up qui atteint la première place des meilleures ventes en Suède et lui permet d’être récompensé d’un Grammy Award de la chanson scandinave de l’année.