AFRICA IT EXPO organisé le 4 et 5 octobre à Rabat

La troisième édition de AFRICA IT EXPO (AITEX) se tiendra au Sofitel des roses-à Rabat.

Sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, l’APEBI (Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring) sera organisée la 3ème édition de AFRICA IT EXPO (AITEX) les 4 et 5 octobre prochains, au Sofitel Jardin des roses à Rabat. Rendez-vous annuel phare des IT au Maroc, cet événement sera l’occasion pour tous les acteurs du continent et d’ailleurs de débattre des dernières innovations du secteur et de leur impact économique et sociétal.