L’UE appelle Israël à revenir sur sa décision de construire de nouveaux logements en Cisjordanie

L’Union européenne a appelé jeudi Israël à revenir sur ses projets de construire de nouveaux logements en Cisjordanie, rappelant que toute activité de colonisation est « illégale » et de nature à compromettre la viabilité de la solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien.

« La position de l’Union européenne sur la construction de colonies israéliennes et les activités connexes est claire et n’a pas changé: toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et mine la viabilité de la solution à deux États et la perspective d’une paix durable », a déclaré une porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères dans un communiqué.

« L’UE attend des autorités israéliennes qu’elles reconsidèrent et annulent ces décisions », a-t-elle souligné.

Et d’ajouter que l’UE continuera de collaborer avec les deux parties et avec ses partenaires internationaux et régionaux, y compris au sein du Quartet (États-Unis, Russie, UE et Nations unies), avec la Norvège en tant que présidente du Comité de liaison ad hoc et avec les pays arabes, pour soutenir la reprise d’un processus constructif en vue de parvenir à une solution négociée à deux États, « la seule réaliste et viable » pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien.

Israël a donné son feu vert mercredi à la construction de 1.122 nouveaux logements de colons en Cisjordanie. Les unités d’habitation approuvées sont à différents stades dans la procédure: 352 ont reçu un feu vert final et 770 autres ont été validées pour la première fois.